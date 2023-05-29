Оставили оккупантов без машин: СМИ показали, куда прилетело россиянам в Михайловке (видео)

В российскийх СМИ пытались выдать удар по военным объектам за атаку на мирное население, но умолчали, что противотанковые ежи не размещаются вблизи мест, где паркуются жители.

В понедельник, 29 мая, силы обороны Украины осуществили новую серию атак на военные объекты, находящиеся на временно оккупированной территории в поселке Михайловка Запорожской области. Об этом 29 мая сообщило местное медиа "РИА-Мелитополь".

Сообщается, что в указанном районе произошло три взрыва. Удар пришелся на стоянку, расположенную между зданием учебного заведения и рынком, где обычно паркуются множество автомобилей противника. Сначала было слышно три взрыва, за которыми последовал еще более мощный четвертый.

Подробности о потерях противника пока уточняются.

"Однако, как обычно, р###сты начали распространять информацию о том, что Вооруженные Силы Украины якобы нападают на мирных жителей. Они даже разместили видео в своих телеграм-каналах. Впрочем, они умолчали о том факте, что противотанковые средства не размещаются вблизи мест, где паркуется мирное население", — сказано в сообщении местного СМИ.

Фото: deepstatemap.live

Стоит отметить, что поселок Михайловка расположен в 56 км от Мелитополя. В этом районе проходит 3-й Магистральный канал, а также пролегают автомобильные дороги Т-0810 и Т-0818.

Напомним, Иван Федоров, мэр Мелитополя, сообщил 29 мая, что российские захватчики активно заняты рытьем траншей в Мелитополе и соседних населенных пунктах.

Также напомним, что жителей временно оккупированного Мелитополя заставляют получать паспорта РФ. Оккупанты с 1 июня запретят выдавать бесплатные лекарства людям без российского гражданства.