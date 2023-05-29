Обстрел Киева 29 мая: полиция задержала двух мужчин, снимавших работу ПВО (фото)

Местная жительница заметила, как неизвестные лица фиксируют на видео работу ПВО в столице и сообщила об этом правоохранителям. В результате были задержаны двое молодых людей 23 и 26 лет.

В понедельник, 29 мая, сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве двух мужчин, снимавших на видео работу столичной противовоздушной обороны. Об этом говорится на официальном сайте Главного управления Национальной полиции Киева.

Сообщается, что о нарушении заявила местная жительница. На место происшествия были направлены патрульные полицейские и сотрудники уголовного розыска.

В течение часа столичные правоохранители задержали 23-летнего молодого человека в Святошинском районе Киева. Спустя полчаса полицейским удалось обнаружить второго мужчину 26 лет, остановив его автомобиль на улице Ушакова.

Задержанные киевляне были доставлены в Святошинское управление полиции для объяснений, после чего передали сотрудникам Службы безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий.

Задержанных доставили в Святошинское управление полиции

Нарушителей передали сотрудникам СБУ

"Полиция Киева в очередной раз напоминает о запрещении фото и видеофиксации работы ПВО! Сохраняйте информационную тишину, ведь молчание – надежный тыл наших защитников!" — заключили авторы публикации.

Обстрел Киева 29 мая: что известно

Утром 29 мая Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по Киеву. Для этого они использовали БПЛА "Shahed" и предварительно ракеты Х-101/555. По данным главы Киевской ГВА Сергея Попко, силы ПВО обнаружили и уничтожили более 40 воздушных целей, и удары по Киеву были не допущены.

Спустя шесть часов после утреннего обстрела российские оккупанты также атаковали украинскую столицу ракетами. По предварительным данным КГВА, враг применил вооружение баллистического типа. Также сообщалось, что все воздушные цели были уничтожены.

Напомним, что 29 мая советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался по поводу блогеров и политиков, которые публикуют кадры работы ПВО и массированных обстрелов. По его словам, многие граждане превышают свои "полномочия" и начинают делиться тем, что может пригодиться врагу и сыграть против украинцев.