"Поздравили" с Днем пограничника: в РДК сообщили о новой вылазке на территорию РФ (фото)

Как отмечают российские добровольцы, очередной рейд на территорию страны-агрессора сквозь "дырявую" границу прошел успешно.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" совершили очередную вылазку на территорию Российской Федерации. Об этом сообщил Telegram-канала РДК 29 мая.

В "Русском добровольческом корпусе" отметили, что пересекли границу страны-агрессора в день, когда российские пограничники отмечали свой профессиональный праздник.

"Бойцы РДК поздравили их очередным успешным переходом "дырявой" государственной границы!", — говорится в публикации.

При этом в РДК пока не называли цель проникновения на территорию России, пообещав открыть подробности вылазки позже.

Отметим, что День пограничника на территории России отмечают 28 мая.

Ранее, 25 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" сообщили об очередном заходе на территорию Белгородской области Российской Федерации и опубликовали видео из населенного пункта Глотово, снятое на фоне местного отделения "Почты России".

Еще мы сообщали, что 25 мая в РДК заявили, что им удалось побывать возле села Гоголевка в Курской области России и опубликовали соответствующее фото, сделанное ночью. Российские партизаны раскритиковали РФ за расходы на усиление охраны границы, которая на самом деле не защищена, назвав ее "совсем дырявой".

Мы также писали о том, что согласно заявлению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка от 26 мая, "спецоперация" в Белгородской области при участии "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" дает Киеву ряд преимуществ.