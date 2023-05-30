США и Турция договариваются о сделке по продаже F-16, — Reuters

Анкара хочет закупить у Пентагона истребители F-16 на сумму 20 миллиардов долларов. По словам американского президента, на этой неделе стороны будут изучать все нюансы сделки.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который всего день назад выиграл президентскую гонку, обсудил с президентом США Джо Байденом вопросы, касающиеся закупки истребителей F-16. Об этом 29 мая сообщило медиа Reuters.

Диалог двух лидеров государств состоялся после того, как американский президент позвонил Эрдогану, чтобы поздравить его с победой на выборах.

"Я разговаривал с Эрдоганом. Я поздравил Эрдогана. Он все еще хочет что-то проработать по F-16", — сказал Джо Байден.

Американский лидер также уточнил, что все нюансы сделки обсудит с Эрдоганом несколько позже. Он также назвал приблизительные сроки. Байден считает, что все нюансы передачи по сделке с истребителями можно решить уже на протяжении текущей недели. Таким образом, если официальный Вашингтон согласиться на сделку, Анкара может закупить истребители F-16 на сумму 20 миллиардов долларов.

Сам же Реджеп Тайип Эрдоган был немногословен в своем комментарии. Он озвучил журналистам общие фразы о сотрудничестве двух стран.

Заметим, что США и Турция договариваются о купле-продаже именно тех истребителей, на передаче которых ВСУ настаивает президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, 26 мая в Минобороны назвали нужное количество F-16 для Украины. По данным Министерства обороны, 4 эскадрильи западных самолетов будет достаточно для деоккупации захваченных территорий от ВС РФ.

Также несколько ранее, 22 мая, стало известно, что F-16 будут базироваться на территории Украины и станут частью украинских ВВС. Таким образом министр ВВС США Фрэнк Кендалл опроверг версию о том, что самолеты, в целях безопасности, будут базироваться и взлетать с территории одной из стран НАТО.