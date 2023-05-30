В России под Ульяновском с рельсов сошли вагоны с горючим: росСМИ говорят о диверсии

По данным российских журналистов, грузовой состав перевозил газ и бензин. СМИ полагают, что инцидент произошел в результате диверсии.

Недалеко от российского Ульяновска сошел с рельсов поезд с грузовыми вагонами, перевозившими горючие материалы. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает российское медиа Baza.

Инцидент произошел 30 мая около 4 часов утра в районе станции "Ульяновск-2". По данным Telegram-канала, как минимум один из вагонов перевернулся, а два других с горючим материалом сошли с рельсов. Журналисты сообщают, что составом перевозили газ и бензин.

Авторы сообщения предполагают, что возможной причиной инцидента могла стать диверсия, поскольку на месте происшествия обнаружены следы повреждения железнодорожных путей.

Напомним, 18 мая в Симферопольском районе во временно оккупированном Крыму раздался взрыв. Как выяснилось, на оккупированном полуострове подорвали железную дорогу.

В тот же день в ГУР Минобороны Украины заявили, что железнодорожные пути в Крыму, которые перевозили оружие для войны, не выдержали и устали.

Ранее, 1 мая, сообщалось, что в Брянской области произошла диверсия. Неизвестные подорвали железнодорожные пути, из-за чего сошел с рельсов грузовой поезд.