Резников считает, что ФРГ может дать Украине истребители Eurofighter

По мнению министра обороны Алексея Резникова, Украине нужно 120 истребителей, в основном речь идет о F-16, однако немецкие и шведские самолеты нам тоже нужны.

Германия может предоставить Украине истребители Eurofighter Typhoon. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью французской газете Ouest France, опубликованном 29 марта.

Кроме того, Резников призвал добавить немецкие "Тайфуны" в "авиационную коалицию" и провести обучение украинских пилотов по управлению этими истребителями.

Глава оборонного ведомства также упомянул о готовности Великобритании предложить обучение на Eurofighter, а с Швецией, по его словам, ведутся переговоры о тренировках на самолетах Saab Gripen.

Резников отметил, что Украине требуется около 120 истребителей, причем основная часть из них должна состоять из F-16. Вместе с тем, Резников подчеркнул, что Eurofighter и Gripen также могут оказать помощь.

"Но для успеха такого наступления перед лицом российской армии, которая, что бы ни говорили люди, все еще действует, Украине необходимо оружие, причем современное. Нам нужно более 100 самолетов", — заявил Резников.

При этом Резников добавил, что Украина пока не надеется на поставки французских истребителей Dassault Rafale, так как Париж располагает ограниченным их количеством.

"Я не уверен, что Франция согласится предоставить нам Rafale для непосредственной борьбы на поле боя. Это вопрос производства и времени. Это не политический вопрос", — добавил Резников.

Согласно открытым источникам, Eurofighter Typhoon является многоцелевым истребителем 4-го поколения и задумывался как основной истребитель военно-воздушных сил Европы в XXI веке. Он оснащен различными видами ракетного вооружения, включая воздух-воздух и воздух-земля, а также бомбовое вооружение и систему лазерного целеуказания.

Напомним, 26 мая стало известно, что в правительстве Нидерландов началось обсуждение готовности направить в Украину истребители F-16 после обучения пилотов. На текущий момент Нидерланды и Дания имеют на вооружении 42 истребителя F-16, 24 из которых числятся на службе голландской армии и не могут быть отправлены в Украину.

Ранее, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал скорые поставки в Украину американских истребителей F-16, однако какие страны и сколько самолетов будут поставлять, он не уточнил.

Также напомним, 19 мая президент США Джо Байден сообщил партнерам по G7, что Вашингтон поддержит совместные усилия по обучению украинских военных управлению истребителями F-16.