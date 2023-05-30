Для борьбы с дронами: редкий комплекс РСЗО охраняет береговую линию в Севастополе (фото)

По данным журналистов, модифицированный вариант "Града" разместили в Севастополе на Южном молу для предотвращения диверсий.

Жители временно оккупированного Севастополя, что в Крыму, сообщили, что в Южном молу установили редкую ракетную систему залпового огня ДП-62 "Дамба". Об этом 30 мая пишет местное медиа "Крымский ветер".

По информации журналистов, комплекс представляет собой модифицированный вариант "Града", предназначенный для борьбы с диверсантами. Дальность стрельбы составляет 5 км.

РСЗО ДП-62 "Дамба" Фото: Крымский ветер

"В отличие от "Града", стрельбу из "Дамбы" можно вести с помощью выносного пульта. Установку подключается к сети с напряжением 380 вольт, после чего может работать в автономном режиме, либо в тандеме с гидроакустической станцией", — сказано в сообщении.

В местном СМИ полагают, что оккупанты решили использовать противодиверсионные комплексы в Крыму для уничтожения украинских морских дронов, атакующих российские корабли.

Напомним, 24 мая российские СМИ заявили о предполагаемой атаке на российский корабль проекта 18280 "Иван Хурс". Впоследствии было установлено, что Крымский мост был временно закрыт в течение дня 24 мая в связи с проведением учений в этом районе.

Позже росСМИ заявляли о ликвидации трех украинских дронов, которые атаковали судно. Однако журналист Орест Сохар 25 мая опубликовал видео момента атаки украинского дрона на российский разведывательный корабль "Иван Хурс".