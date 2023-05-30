"Будет больше": в Воздушных силах прокомментировали атаку на Москву (видео)

По словам спикера ВС ВСУ Юрия Игната, в Кремле скоро столкнутся с новыми проблемами из-за войны в Украине.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя атаку дронов на Москву, отметил, что перед режимом Владимира Путина в России будут возникать все больше препятствий. Об этом он заявил во вторник, 30 мая, в эфире национального телемарафона.

По словам Игната, атака БПЛА на Москву и Подмосковье — это одна из внутренних проблем, которых у страны-агрессора будет все больше.

"Читал, видел, порадовался. Больше ничего не могу сказать, что там произошло в России. Это их внутренние проблемы и их будет все больше и больше", — заявил Игнат.

Спикер ВС ВСУ также отметил, что проблемы режима Путина в России будут создавать различные организации, включая "Легион свободы России". Он упомянул, что этот легион уже активен в Белгородской области и других регионах и стремится свергнуть "кровавый режим Путина", чтобы Россия стала свободным государством.

В своем выступлении Игнат также отметил, что легион Республики Ичкерия набирает силу, и он надеется, что и другие регионы РФ "восстанут против этой тирании".

"В то же время жителям Рублевки придется принимать решения о своем будущем в такой стране", — добавил Игнат.

Атака дронов на Москву и Подмосковье

Напомним, утром 30 мая стало известно, что Москва и Московская область подверглись атаке беспилотников неизвестного происхождения. В социальных сетях начали появляться видео с кадрами сбитых беспилотников.

В тот же день в Минобороны РФ обвинили Киев в утренней атаке неизвестных дронов на Москву и заявили об их полном обезвреживании.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал инцидент с беспилотниками "актом устрашения, направленным на мирное население", созданным для поднятия волны паники.

Напомним, 30 мая стало известно, что летевший на Москву дрон уничтожили в 10 минутах езды от резиденции президента России Владимира Путина "Ново-Огарево" в деревне Усово.