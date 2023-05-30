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Уничтожена техника и две роты оккупантов: ВСУ доложили об успехах на востоке (видео)

Фото: Скриншот | ВСУ уничтожают технику россиян

За последние сутки уничтожены и повреждены 9 единиц военной техники российских оккупантов. В частности, танк, 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б" и комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

За последние сутки украинские защитники ликвидировали на Таврическом направлении почти две роты российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили несколько единиц техники противника и склады с боеприпасами. Об этом пресс-служба командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского сообщила в Telegram.

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 781 огневой задачи.

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", – говорится в публикации.

Кроме того, в течение суток уничтожены и повреждены 9 единиц военной техники российских оккупантов. В частности, танк, 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

"Также были уничтожены 2 склада с боеприпасами врага", – пишет пресс-служба.

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Напомним, 25 мая Александр Тарнавский рассказал, что на Авдеевском направлении россияне продолжают вести попытки наступления, но благодаря слаженным действиям Сил обороны оккупанты терпят неудачу.

20 мая на Таврическом направлении, куда входят Марьинка и Авдеевка, российские захватчики потеряли четыре роты солдат и три десятка военной техники, в том числе 7 танков, 3 БМП, 2 БпЛА "Орлан-30", БпЛА "Zala", БпЛА "Элерон", 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", ЗРК С-300.