"Войска РФ перешли в оборону": зачем оккупанты взорвали дорогу на КПП "Три сестры", — эксперт

В российских Telegram-каналах появилось видео взрыва в районе КПП "Три сестры" на границе Украины, Беларуси и России. Пропагандисты утверждают, что теперь "украинские ДРГ" там не пройдут.

Вечером 30 мая в российских пабликах появилась информация о подрыве украинской дороги в районе монумента "Три сестры" — в месте, где соединяются Черниговская (Украина), Гомельская (Беларусь) и Брянская (Россия) области. По мнению оккупантов, такие меры якобы позволят предотвратить "заход украинских ДРГ" на территорию РФ.

В Госпогранслужбе Украины подтвердили подрыв дороги.

"Рубрика от "Киев за три дня" до "Взрываем дороги, чтобы нас не захватили". Россияне взорвали дорогу в Черниговской области на стыке границ Украины, Беларуси и России… хотя вряд ли им это поможет", — высмеяли оккупантов в украинском ведомстве.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также саркастично отреагировал на новую тактику военных РФ.

"Россияне подрывают дороги на границах, по которым ехали "брать Киев за три дня". Без комментариев", — написал политик.

По мнению военного эксперта, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, россияне напуганы, поэтому принимают такие абсурдные решения.

"Оккупанты, наверное, думают, что ДРГ ездят на такси — раз подорвали дорогу, то теперь точно не проедут. Это бред. Войска РФ давно перешли в оборону: они во многих местах пытаются делать фортификационные сооружения, ставят укрепления "Зубы дракона", роют траншеи, даже на южном побережье Крыма, пытаясь таким образом остановить морской десант, который мы не собирались высаживать. И обо всех их действиях знает наша аэроразведка и наша космическая разведка благодаря помощи партнеров — Великобритании и США, естественно обо всем этом знает и наш Генштаб. Поэтому все действия оккупантов выглядят странно с военной точки зрения. Они, вероятно, предполагают, что если соорудили где-то укрепление, то мы обязательно будем штурмовать именно в этом месте — ни на километр влево или вправо", — говорит Фокусу Гетьман.

Также по словам майора запаса, все действия на линии фронта, в том числе штурмовые, которые совершают относительно небольшие группы российских войск, направлены на то, чтобы просто держать в напряжении ВСУ и таким образом или отсрочить, или как-то попытаться помешать подготовке украинских войск и непосредственно контрнаступлению.

"С такой логикой пусть подрывают Крымский мост, чтобы мы не зашли. Все это от страха перед неминуемым. Они прекрасно понимают, что не смогут остановить наше контрнаступление с теми силами, которые у нас есть", — продолжает военный эксперт.

По словам Гетьмана, после войны, если РФ останется в таком же виде, в котором она существует сейчас, без реформирования или распада государства, российским чиновникам придется оправдываться, почему страна проиграла войну.

"И чтобы смягчить свою вину, они придумывают такие решения — мол, "мы вот дорогу подорвали, сооружения поставили, все что могли, то и сделали". Проще говоря, имитируют безопасность. Но я надеюсь, что эти люди в будущем уже не смогут ни перед кем оправдываться, я верю, что Россия будет существенно видоизменена", — говорит майор запаса ВСУ.

Символичный взрыв

Памятник "Три сестры", также известный как "Монумент дружбы", открыли 3 мая 1975 год в честь "дружбы народов" Украины, Беларуси и России. Десятилетиями в последнюю субботу июня у монумента проходил Международный фестиваль славянских народов. В 2016 году праздник впервые не проводился. В мае прошлого года Черниговская ОВА сообщила о намерении демонтировать памятник.

Напомним, 29 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" совершили очередную вылазку на территорию Российской Федерации, которую приурочили ко Дню пограничника в РФ.

Ранее, 25 мая, российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, сообщили об очередном заходе на территорию Белгородской области Российской Федерации и опубликовали видео из населенного пункта Глотово, снятое на фоне местного отделения "Почты России".