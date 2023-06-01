Подготовка пилотов и ПВО: Зеленский и Макрон подтвердили договоренность о противодействии РФ

Президенты выразили готовность разработать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов и усилить воздушные силы ВС Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, руководитель французского государства, подтвердили свою договоренность по поводу защиты украинского народа и усиления возможностей ПВО. Об этом говорится в совместном заявлении, сообщает 1 июня Офис Президента.

Политики отметили, что предварительные договоренности, которые были достигнуты в Париже 14 мая 2023 года, должны реализовываться. Это позволит оградить население Украины от российских ударов. Франция намерена и дальше усилить возможности противовоздушной обороны Украины.

Президенты подтвердили готовность разработать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов. На 12-й встрече в формате "Рамштайн" 25 мая 2023 года эта тема уже обсуждалась.

Итоги саммита Европейского политического сообщества в Молдове

Владимир Зеленский в Кишиневе спрогнозировал выход российских войск из Приднестровья. Он отметил, что процессы, относящиеся к непризнанной территории, заставят захватчиков, как считает нынешний руководитель украинского государства, покинуть оккупированные территории Молдовы.

Также украинский лидер обратился к руководителю британского Кабмина Риши Сунаку и поблагодарил за ракеты Storm Shadow. По словам президента, для защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры над городами необходимо создать воздушный щит.

Зеленский встретился и с президентом Молдовы Маей Санду. Глава государства говорил о формуле мира и поблагодарил Молдову за сотрудничество. Он отметил, что Украина готова к вступлению в НАТО, но ждет, когда к этому будет готов Альянс.

Напомним, 31 мая Макрон заявил, что Запад должен помочь Украине в наступлении Вооруженных сил Украины. В ближайшие несколько месяцев, как отметил президент Франции, могут стать решающими, поэтому союзники обязаны предоставить ВСУ средства для эффективности.