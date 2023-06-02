В Мелитополе оккупанты обустроили новую военную базу и объявили "охоту" на партизан, – СМИ

На блокпостах, по словам журналистов, захватчики проверяют не только гражданские автомобили, но и кареты "скорой помощи".

На одном из предприятий во временно оккупированном Мелитополе была создана новая военная база ВС РФ. Там они разместили бронированную и автомобильную технику. Об этом сообщило местное издание "Риа Мелитополь".

Оккупанты активизировали свои действия в поисках украинских партизан. На блокпостах они не только проверяют и обыскивают гражданские автомобили, но также приступили к остановке и обыску карет "скорой помощи".

"30 мая, буквально за час до прилетов на одно из промышленных предприятий в сторону Каховского шоссе, напротив центральной площади Победы оккупанты выставили передвижной блокпост. Как сообщают местные жители, силовики на четырех белых полицейских автомобилях останавливали все машины и осматривали их. Не были исключением даже автомобили скорой помощи", – говорится в сообщении.

В то же время в Мелитополе множатся российские военные базы. На территории городского предприятия "Мелитопольгаз" захватчики разместили свою военную технику.

"Оккупанты присмотрели себе предприятие Мелитопольгаз под свою военную базу. По улице Чкалова, 47/А российские вояки рассредоточились по нескольким промпомещениям. Во дворе разместили БТРы, бронированные авто, "Патриоты", УАЗы и "Газели". Чувствуют себя р*шисты, как дома. Передвигаются по территории газового хозяйства в тапочках. Уверены в себе потому, что спрятались фактически за спинами мирных жителей в частном секторе и работников предприятия", – рассказали журналисты.

Оккупанты обустроили себе новую военную базу в Мелитополе

Напомним, 24 апреля сообщалось, что оккупанты минируют поля и грунтовые дороги возле Мелитополя. По словам мэра, фермеры уже провели посевную компанию, а теперь не могут обрабатывать землю из-за запрета военных РФ.

В начале февраля городской голова Мелитополя сообщал, что в Мелитопольском районе была уничтожена нефтебаза, на территории которой оккупанты размещали личный состав и технику. По его словам, после взрывов потери ВС РФ ранеными исчисляются сотнями.