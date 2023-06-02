Правду утаивают: Путин верит, что ВС РФ "уничтожили" Patriot в Украине, – глава Минобороны Литвы

Российский президент получил доклад о "ликвидации" всех батарей Patriot. Американский ЗРК успешно сбивает ракеты россиян, но Владимир Путин никогда не узнает об этом, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Российские военные безуспешно пытаются вычислить местонахождение американских комплексов ПВО Patriot в Украине, но все попытки были безуспешными. Об этом написал в Twitter 2 июня министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Президент России Владимир Путин, по мнению Анушаускаса, уже получил от военного руководства информацию о ликвидации комплекса.

"Официальная версия уже лежит у Путина на столе — все батареи Patriot уничтожены. Никто не осмеливается сказать ему правду", — заключил министр.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 30 мая опроверг заявление министра обороны России Сергей Шойгу об "уничтожении" системы Patriot в Киеве. Американский ЗРК, по словам Игната, уничтожил все ракеты, запущенные по столице 29 мая.

Напомним, что 1 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о планах передать Украине больше американских систем ПВО Patriot.

Военно-политический эксперт Александр Коваленко 1 июня говорил, что массированные ракетные удары армии РФ по Киеву наносятся не только ради выявления ЗРК Patriot. Такими действиями оккупанты психологически давят на столицу.

Фокус ранее писал, как жительница Киева просила убрать подальше от Киева установку Patriot. Девушка под ником "moon__girl888" в Instagram сказала, что система ПВО работает очень громко и лучше ее перенести на Западную Украины, жители которой, по ее оценкам, расслабились.