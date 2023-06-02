Украина может вернуть Крым в этом году: в Минобороны Британии назвали условие

Британский министр обороны Бен Уоллес озвучил более оптимистический прогноз касательно контрнаступления ВСУ, чем американская разведка, отметив, что Украине просто нужно нанести удары по оккупантам "не в том месте".

Вооруженные силы Украины смогут освободить Крымский полуостров от российской оккупации в 2023 году при условии, что у вражеской армии закончится необходимое оборудование. Об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью изданию The Washington Post от 2 июля.

В публикации говорится, что прогноз главы британского оборонного ведомства касательно грядущего контрнаступления ВСУ более оптимистичный, нежели выводы американской разведки, зафиксированные в просочившихся документах Пентагона.

В то время, когда США склонны ожидать "скромных успехов" Киева в освобождении своих территорий, Уоллес считает, что у Украины есть реальная возможность деоккупировать Крым до конца 2023 года.

По его словам, этот сценарий возможен, если российская армия столкнется с дефицитом необходимого оборудования. В таком случае преимущество РФ в количестве личного состава не сыграет большой роли.

"То, что мы видели на поле боя, — это то, что, если вы нанесете удар российским войскам не в том месте, они фактически рухнут. Вы можете отправить молодых людей умирать десятками тысяч, что они и делают, но вы не можете наколдовать танки и системы вооружения, которые им нужны", — объяснил Уоллес.

Напомним, что по информации главы Херсонской ОВА от 2 июня, российские захватчики готовят провокацию на заводе "Крымский титан" вблизи временно оккупированного Армянска в Крыму, где находятся опасные отходы производства оксида титана.

Еще мы сообщали, что по данным Крымскотатарского ресурсного центра от 1 июня, из-за оккупации Крыма в 2014 году российскими военными как минимум 15 детей погибли и сотни получили ранения либо были разлучены с родителями.

Мы также сообщали, что 1 июня Telegram-канал "Крымский ветер" обратил внимание на то, что на некоторых опорах построенного россиянами Керченского моста во временно оккупированном Крыму появились трещины.