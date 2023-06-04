"Звучит как план РФ": Резников раскритиковал предложение Индонезии по прекращению войны

По словам главы оборонного ведомства, инициатива индонезийского коллеги Прабово Субианто звучит странно и ранее не обсуждалась с украинской стороной.

Министр обороны Украины Алексей Резников раскритиковал "мирный план" Индонезии, который якобы должен будет урегулировать войну, которую развязала РФ. Об этом глава ведомства заявил в Сингапуре во время выступления на форуме безопасности, сообщает SCMP 3 июня.

По его словам, предложение министра обороны Индонезии прекратить огонь и провести независимый референдум на некоторых территориях Украины выглядит весьма странным.

"Я постараюсь быть вежливым. Это звучит как план России, а не план Индонезии", — говорит Алексей Резников, при этом дополним, что "мирный план" является странным и с украинской стороной до этого не обсуждался.

Мирная инициатива Индонезии: что известно

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто на международном саммите "Диалог Шангри-Ла", который проходит в Сингапуре, решил внести свой вклад в мирное урегулирование войны в Украине.

Состоит инициатива в заморозке боевых действий, а также было предложено ввести индонезийских миротворцев в оккупированные области для проведения референдума.

Это, по его мнению, может предотвратить ухудшение ситуации и избежать увеличения числа жертв и новых разрушений.

"Первое, что мы должны сделать, — это попросить украинскую и российскую стороны соблюдать режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

Кроме того, обе стороны должны отвести войска на 15 километров от линии фронта, как считают в Индонезии.

Напомним, 23 мая сообщалось, что мирный план Африки не предусматривает вывод войск РФ из Украины. Лидер ЮАР Сирил Рамафоса убежден, что основой для продолжительного мира должен стать именно план Африки.