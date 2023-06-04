Губернатор Белгородской области РФ согласился встретиться с бойцами РДК и ЛСР

Вячеслав Гладков заявил, что встретится с бойцами РДК в течение ближайшего часа, но при этом уточнил, что в Новой Таволжанке идет бой.

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области России записал обращение, в котором заявил, что согласен встретиться с бойцами РДК и легиона "Свобода России", которые ранее предложили ему встретиться в храме в Новой Таволжанке в обмен на двух российских военных, взятых в плен.

Напомним, Новая Таволжанка – это село в Шебекинском районе Белгородской области. И два дня назад бойцы РДР и ЛСР постили видео боя оттуда с российским военными.

Гладков заявил, что увидел видеобращение, назвал бойцов РДК и легиона "Свобода России" "подлецами, негодяями, убийцами и фашистами" и заявил, что сейчас идет бой в Новой Таволжанке.

После он выразил надежду, что "все ДРГ будут уничтожены", а потом все-таки согласился встретится, но не в назначенном месте.

"Единственное, что меня останавливает от переговоров с ними, это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили, как бы тяжело мне это ни было говорить, но если они живые, то с 17.00 до 18.00 — МАПП "Шебекино". Все", — заявил Гладков.

Напомним, предложение РДК и ЛСР звучало так:

"Если вы сегодня до 17:00 явитесь в храм в Новой Таволжанке, мы, в качестве жеста доброй воли, как принято говорить у нас на родине, обменяем этих двух пленных просто на возможность пообщаться с вами о судьбе России, ненужной кровопролитной войне, которая ведется уже полтора года, а теперь ведется и на территории вашей Белгородской области. Поэтому сегодня до 17:00 у вас есть возможность пообщаться без оружия и забрать домой двух граждан РФ, простых солдат, которых вы и ваше политическое руководство отправило на эту бойню".

Так что, судя по сообщению Гладкова, предложение добровольцев о месте встречи он не принял.

До Гладкова командиру "Русского добровольческого корпуса" Денису Никитину ответил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Он заявил, что готов вместо Гладкова прислать одного из своих высокопоставленных заместителей. А также сообщил, что готов лично встретиться с президентом Зеленским.

"Денис, если никто не приедет в определенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать. Если приедет на это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам", — сказал Пригожин.

Напомним, сегодня, 4 июня, российские добровольцы заявили о том, что они заходят в пригород Шебекино в Белгородской области РФ. В подтверждение Легион "Свобода России" показал новые видео боев с российскими военными на территории Белгородской области вблизи Шебекино.

А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о этих событиях, отметив, что происходящее внутри Российской Федерации можно рассматривать как конец эпохи "путинской стабильности".