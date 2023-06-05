В 7,5 раз меньше: Данилов озвучил потери украинских войск под Бахмутом

В боях за город в Донецкой области погибло 22 816 человек с российской стороны. Согласно озвученной секретарем СНБО Алексеем Даниловым статистике, Силы обороны, вероятно, потеряли убитыми чуть более 3 тысяч защитников.

Вооруженные силы Украины и другие подразделения Сил обороны потеряли в районе Бахмута в 7,5 раз меньше, чем российские захватчики. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в интервью Corriere della Sera.

Он отметил, что с сентября 2022 года Москва начала активно вовлекать в боевые действия осужденных из колоний. По его словам, в боях за город в Донецкой области погибло 22 816 человек с российской стороны.

"Наши потери были в 7,5 раз меньше", — сказал секретарь СНБО.

Согласно озвученной Даниловым статистике, Силы обороны Украины, вероятно, потеряли чуть более 3 тысяч защитников убитыми. Точную цифру он не объявил.

Журналист издания спросил, почему Украина так отчаянно защищала Бахмут. Секретарь СНБО ответил, что украинский народ борется за свои города и не будет сдавать их без сопротивления. В противном случае, оккупанты из РФ могли одержать победу.

Ситуация на фронте в районе Бахмута

На Бахмутском направлении 3 июня противник вел наступательные действия в районе Ивановского. В Генштабе ВСУ отметили, что российские войска не имели успеха, но обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Также 3 июня в сети появились новые фото Бахмута после боев. Оккупанты ударили по Дому культуры им. Мартынова на территории города в сентябре 2022 года. Тогда внутри от гари почернели все стены. Сейчас, пережив зиму, помещение находится в плачевном состоянии.

Между подразделениями российских регулярных войск и наемниками начались боевые столкновения. Руководитель наемников Евгений Пригожин утверждает, что сначала бойцы ВС РФ заминировали дороги в тылу "вагнеровцев", а затем по приказу командиров открыли огонь. Если верить дате на опубликованном рапорте, перестрелка наемников и ВС РФ произошла еще 17 мая.

Напомним, 29 мая военные и аналитики рассказали, что происходит в Бахмуте. В Центре стратегических и международных исследований (США) отмечают, что РФ в скором времени может потерять контроль над городом.