Несмотря антиукраинские заявления Орбана, 90% жителей Венгрии поддерживают Украину, — исследование

По данным исследования GLOBSEC, 48% венгров считают, что Россия представляет собой угрозу безопасности, а 38% согласились с утверждением, что РФ угрожает их идентичности и ценностям — за год этот показатель вырос на 5%.

Результаты исследования, которые в конце мая опубликовала неправительственная организация GLOBSEC со штаб-квартирой в Братиславе, свидетельствуют о том, что, несмотря на все антиукраинские заявления правительства Венгрии, 90% жителей страны считают необходимым продолжать поддерживать украинских беженцев на фоне масштабного вторжения российских войск. Об этом сообщает пресс-служба организации.

90% респондентов сказали, что считают важным продолжать поддержку украинских беженцев, тогда как 41% убеждены, что украинские беженцы получают помощь "за счет" представителей населения Венгрии, которые в ней нуждаются больше.

Но, несмотря на общую поддержку беженцев венгерской общественностью, 54% респондентов считают, что экономические санкции против России работают и должны оставаться в силе до тех пор, пока российские войска не уйдут из Украины.

27% венгров считают Россию стратегическим партнером, тогда как в 2022 году таких было 35%.

Более того, 48% венгров считают, что РФ представляет угрозу безопасности, а 38% согласились с утверждением о том, что РФ — угроза их идентичности и ценностей, годом ранее таких граждан было 32%.

89% венгров по-прежнему поддерживают членство в НАТО, а 77% считают, что Альянс защищает от нападений со стороны других государств.

Снижение доверия со стороны венгерской общественности к России контрастирует с неоднократными антиукраинскими выпадами официальных лиц Венгрии.

В адрес венгерского премьера Виктора Орбана в середине апреля звучала критику за его комментарий о том, что Украина — это якобы финансово "несуществующая" страна, поскольку во многом зависит от помощи других стран, которые помогают противостоять полномасштабного российскому вторжению.

Напомним, что в апреле вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что если Украина предоставить Закарпатью и другим регионам с неукраинским населением территориальную автономию, это будет "шагом в правильном направлении".

Также сообщалось, что премьер-министр Виктор Орбан предложил Украине не проводить контрнаступление. В МИД Украины ответили на заявление венгерского политика.