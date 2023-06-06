Подрыв Каховской ГЭС: оккупант признался, что ВС РФ причастны к техногенному теракту (видео)

Захватчик Егор Гузенко подчеркнул, что для российских войск важно эвакуироваться из подтопленных районов. Отдельно оккупант анонсировал новые теракты на стратегических объектах Украины.

Оккупант Егор Гузенко (позывной Тринадцатый) признался, что 6 июня взорвали Каховскую ГЭС именно российские войска. Ответное видео в Telegram опубликовал журналист Денис Казанский.

Он заявил, что дамбу россияне планировали взорвать давно. По его словам, уничтожение гражданского объекта позволит затормозить наступление Вооруженных Сил Украины.

"Сколько я говорил, что дамбу подорвут, а мне не все верили…", – объяснил Гузенко.

Захватчик также подчеркнул, что для войск России важно эвакуироваться с подтопленных островов. Российский террорист добавил, что если эвакуация пройдет без потерь, нужно взорвать все плотины на Днепре. Он радостно призывает и дальше совершать техногенные катастрофы на территории Украины.

Подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС

В ВСУ подтвердили подрыв российскими оккупантами плотины Каховской гидроэлектростанции. В командовании "Юг" не отметил масштаб разрушения. Также не указали скорость и объем воды, вероятны районы подтопления.

Впоследствии Александр Прокудин, руководитель Херсонской областной военной администрации, заявил, что началась эвакуация из потенциально опасных районов. В 6.45 в его Telegram было опубликовано его сообщение о том, что вода достанется критического уровня за пять часов.

Микрорайон Корабел в Херсоне был обесточен, а из соображений безопасности власти также анонсировали прекращение газоснабжения. Горожане сообщили, вода уже добралась до центра Корсунки и смывает на своем пути прибрежные районы.

Напомним, 6 июня в "Энергоатоме" сообщили, как уничтожение россиянами Каховской ГЭС угрожает Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы ЗАЭС получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности, а снижение уровня воды угрожает станции, сообщили в компании.