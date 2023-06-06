"Ланцет" и "Элерон-3": бойцы 77 бригады ВСУ показали, как уничтожают БПЛА РФ (видео)

Бойцы Сил обороны, используя антидроновые ружья, противодействуют российским беспилотникам, с помощью которых захватчики "охотятся" на технику ВСУ.

Воины подразделения воздушной обороны 77-й отдельной аэромобильной бригады показали, как уничтожают вражеские летательные аппараты. В пресс-службе подразделения в Facebook 6 июня сообщили подробности.

Десантники регулярно фиксируют и уничтожают поражающие воздушные цели, чем обеспечивают деятельность дружеских артиллерийских подразделений. Защитникам удалось ликвидировать беспилотники "Ланцет" и "Элерон-3".

"Ланцеты более действенны", – объяснил боец.

С помощью антидроновых ружей украинские защитники противодействуют беспилотникам РФ Zala, "Ланцет" и "Элерон-3".

Военные отметили, что сейчас Бахмутское направление продолжает оставаться одним из самых горячих. Именно в районе Бахмута летает большое количество вражеских дронов. Десантники 77-й бригады успешно их уничтожают и зачищают украинское небо и приближают украинский народ к триумфу над агрессором.

"Вместе к Победе! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Тренировка и подготовка десантников ВСУ к штурмам

Украинские десантники регулярно принимают участие в боевых действиях против российских захватчиков. Они уничтожают их позиции, технику и личный состав. Этому предшествует тщательная и интенсивная тренировка.

Штурмовики 25-й Сичеславской бригады 5 июня показали подготовку к бою. Учеба украинских ДШВ отличается от обучения российских захватчиков уровнем качества, заменяющей количество. Защитники рассказали, что десантники всегда тренируются быть первыми и эффективно выполнять задачи. Воины совершают действия, которые помогут выбить противника и удержать позиции.

В ВСУ показали эффективность применения ДШВ ручного гранатомета M32A1 MGL. Вооружение эффективно себя зарекомендовало в борьбе с подразделениями ВС РФ как с пехотой, так и легкобронированной техникой, в частности в городской местности.

Также выяснилось, что ДШУ ВСУ используют бронемашины "Казак-7". В колонне украинских десантников журналисты увидели, кроме нового "Казак-7", двигались бронемашина Cougar и бронетранспортер Stryker.

Напомним, 28 апреля Сечеславские десантники сообщили, что уничтожили две российские БМП-2 в Луганской области. Российские оккупанты не оставляли попыток прорвать нашу оборону, но были ликвидированы.