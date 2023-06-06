"Атлантиды не будет": местный блогер рассказал о последствиях подрыва россиянами Каховской ГЭС

По данным автора контента, уровень воды фиксируют эксперты. Он сообщил, что ни один из населенных пунктов не оказался под водой.

6 июня российские захватчики взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, в Херсонской области объявили эвакуацию жителей районов, которые могут быть затоплены. О последствиях подрыва идет речь в посте телеграмм-канала "Николаевский Ванек".

"По воде — могло быть хуже. Уровень воды растет не так быстро, как можно было себе представить, да и растет незначительно. Эксперты следят за допустимым уровнем воды и в любом случае ни один из населенных пунктов не находится под водой. То есть пока что можно заключить — Атлантиды не будет», — написал блогер.

По его данным, сама гидроэлектростанция уже находится под водой, а вблизи хаотично двигаются колонны с катерами. Захватчики, по его словам, прикрывают движение колонн выстрелами.

"Никто никого не покинул и все службы работают", — заверил автор контента.

Жителям оккупированной части Херсонской области он посоветовал не полагаться на вражеские силы и в случае угрозы самостоятельно двигаться как можно дальше от берега, взяв необходимые вещи. По информации блогера, РФ не готовила рейсы для эвакуации.

Напомним, в соцсетях сообщили о потере российскими военными части линии обороны в результате подрыва Каховской ГЭС. Согласно карте топографической местности, селам на левом берегу затопления грозит больше, чем Херсону.

Тем временем городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко заявил, что город начало затапливать.

По данным "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

По информации Дениса Шмыгаля, затопление угрожает 80 населенными пунктами. Премьер-министр подчеркнул, что продолжается эвакуация местных жителей.