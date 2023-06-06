Данилов поставил на место Пескова после его обвинений в подрыве Каховской ГЭС (видео)

По словам секретаря СНБО, Украина знала о планах оккупантов подорвать машинное отделение гидроэлектростанции еще осенью прошлого года.

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов ответил на обвинения россиян, которые назвали подрыв дамбы Каховской ГЭС диверсией Украины. По его словам, такие заявления — это попытка Москвы снять с себя ответственность за произошедшее и придумать недостоверные и нелепые обвинения. Об этом глава СНБО заявил во вторник, 6 июня, в эфире национального телемарафона.

"Они захлебываются от злобы, что не могут решить вопрос военным путем и поэтому сейчас придумывают разные бессмыслицы, которые не имеют никакого подтверждения", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что Каховская ГЭС находилась под контролем российских оккупантов еще с марта 2022 года

"Там не было ни одного нашего военного или представителя. Поэтому о чем взывает этот человек [спикер президент РФ Дмитрий Песков] мне трудно сказать. Я уже привык, когда этот мужчина с усами начинает что-то рассказывать, чтобы оправдать агрессию против нашей страны", – отметил он.

Данилов подчеркнул, что Украине было известно о заминировании Каховской ГЭС оккупантами еще осенью 2022 года.

"Нам было известно, что в сентябре-октябре прошлого года оккупанты проводили так называемые призывы, и теперь они решили использовать их, чтобы помешать нашему контрнаступлению… Так что мы не имеем никакого отношения к этому подрыву ГЭС, несмотря на то, что Кремль говорит", — резюмировал Данилов.

В Кремле придумали свою версию подрыва плотины Каховской ГЭС

Как сообщают росСМИ, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал разрушение Каховской ГЭС "преднамеренной диверсией властей Киева". По его словам, диверсия связана с "отсутствием успехов"при контрнаступлении ВСУ, так как оно "захлебывается".

"Удар по Каховской ГЭС нанесен по приказу из Киева, поэтому нести всю ответственность за последствия этой ситуации должна Украина", — заявил представитель Кремля.

Подрыв плотины Каховской ГЭС

Напомним, в оперативном командовании "Юг" 6 июня информировали о том, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Масштаб разрушений уточняется.

Также сообщалось, что в результате подрыва плотины вода из Днепра уже затапливает Новую Каховку и подобралась к Херсону.

Кроме того, стало известно, что из-за подрыва Каховской ГЭС 80 населенным пунктам грозит затопление. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, эвакуационные мероприятия из зоны подтопления уже начались.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, подрыв российскими военными Каховской ГЭС стал самой большой техногенной катастрофой в мире, которая произошла за последние несколько десятилетий.