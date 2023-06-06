"Взорвать извне нереально": Зеленский прокомментировал подрыв Каховской ГЭС (видео)

По словам украинского лидера, россияне осознавали, что они делают, когда взрывали бомбу массового экологического поражения, что привело к величайшей рукотворной экологической катастрофе в Европе за десятки лет.

Во вторник, 6 июня, после подрыва Каховской гидроэлектростанции, президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам "Бухарестской девятки". Об этом сообщает Офис президента.

"К сожалению, уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне – обстрелами – физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно русскими оккупантами и взорвана ими. Совершенно сознательный, подготовленный взрыв. Они точно знали, что они делают. Россия взорвала бомбу массового экологического поражения", – заявил он.

Украинский лидер назвал действия "самого опасного террориста в мире" настоящим экоцидом, а случившееся – величайшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. Он подчеркнул, что поражение РФ, которое обеспечит Украина, будет наиболее весомым вкладом в безопасность региона, Европы и всего мира.

"Однако разве мы с вами не знаем, а что постоянно подпитывает российский реваншизм? Что побуждает Москву пытаться и террором, и катастрофами, и коррупцией, и шантажом взять под контроль ту или иную часть Европы? Мы с вами это точно знаем", – сказал Зеленский.

По его словам, к указанным действиям со стороны России приводит вера Кремля в то, что Европа проявит слабость. Слабость – это основная надежда и ставка террористов, добавил глава государства.

"Больше никакой слабости в Европе по отношению ко злу агрессии! Больше никакой неопределенности по перспективам безопасности в Европе! Каждый наш шаг, каждое наше решение, каждый раш-саммит должен усиливать всех нас в защите от российского террора. И, безусловно, это должен обеспечить Вильнюсский саммит НАТО", – заключил президент.

"Бухарестская девятка"

"Бухарестская девятка" (Bucharest Nine) — объединение девяти стран Центральной и Восточной Европы, созданное для углубления военного сотрудничества между государствами восточного фланга НАТО.

В состав объединения входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

Напомним, 6 июня депутат Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий прокомментировал подрыв российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. По его словам, следующим может быть удар по Запорожской атомной электростанции.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг причастность страны-агрессора к подрыву Каховской ГЭС. Он заявил, что ответственность несет Украина, чье контрнаступление якобы "захлебывается".

Между тем, в сети опубликовали признание российского захватчика Егора Гузенко в том, что РФ давно планировала подрыв дамбы. По его словам, это должно было помочь в торможении наступления ВСУ.