"Максимальная готовность": Зеленский сделал заявление о контрнаступлении ВСУ
Президент Украины отметил, что подрыв Каховской ГЭС и затопление территорий не повиляет на способность Сил обороны Украины деоккупировать захваченные территории.
На Ставке Верховного главнокомандующего детально обсуждались вопросы дальнейших действий Сил обороны и безопасности Украины. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Как рассказал глава государства, на Ставке он заслушал доклады военного командования.
"Детально разобрали ситуацию на фронте и готовность наших сил к дальнейшим действиям. Готовность — максимальная", — отметил президент.
Также Зеленский добавил, что подрыв Каховской ГЭС и затопление территорий не повиляет на способность Украины деоккупировать собственные территории.
Напомним, 6 июня в Минобороны Украины намекнули, что украинцам не стоит обсуждать планы военного командования и передвижение военной техники в социальных сетях.
Днем ранее, 5 июня, замминистра обороны Анна Маляр говорила, что ВСУ продвинулись под Бахмутом на расстояние в 1600 метров. По ее словам, бойцы Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на нескольких направлениях на восточном фронте.