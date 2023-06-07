"Лишают врага возможностей": генерал Тарнавский рассказал о ситуации под Авдеевкой

Командующий группировкой войск "Таврия" проинформировал, что российские оккупанты атаковали защитников из авиации. Он заверил, что оборонная операция в Донецкой области продолжается.

Российские войска не предпринимали наступательных действий в районе города Авдеевка в Донецкой области. Об этом заявил в соцсетях 7 июня бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Силы обороны продолжают оборонную операцию и уничтожают российскую армию. Наши воины лишают врага возможностей наступать", — сообщил он.

Однако, как передал бригадный генерал, враг нанес авиационные удары вблизи Авдеевки.

"Работа продолжается. Слава Украине", — написал Тарнавский.

Напомним, 26 мая сотрудники ГПСУ совместно с бойцами ВСУ, несмотря на химическую атаку, в течение 10 часов отражали вражеский штурм. Защитникам удалось уничтожить два российских танка, БМП и БТР. Также они ликвидировали 30 окупантов.

Позже, 30 мая, бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка отразили наступление вражеских сил на Авдеевском направлении и взяли в плен 22 захватчика из элитного подразделения "Шторм". В этом воинам помогли аэроразведка и батарея "Градов".

Недавно 110 отдельная механизированная бригада поделилась кадрами уничтожения российской БМП-1 на Авдеевском направлении с помощью дрона. Для нанесения критических повреждений технике врага военные использовали 15 гранат.