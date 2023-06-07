"Чтобы лишить Украину энергетики": РФ попытается уничтожить другие ГЭС, — полковник СБУ

По словам Романа Костенко, прошедшей зимой ракетным атакам подвергались тепловые электростанции. В такой способ ВС РФ будут пытаться остановить контрнаступление ВСУ.

Российские оккупанты могут начать попытки уничтожения ГЭС, чтобы полностью лишить Украину энергетики. Об этом заявил полковник СБУ и народный депутат Роман Костенко в комментарии "Еспресо" 7 июня.

По его словам, прошедшей зимой противник пытался при помощи ракетных ударов уничтожить тепловые электростанции, чтобы оставить людей без тепла и электричества в холодное время года.

Сейчас тактика может видоизмениться и под ударом окажется гидрогенерация, чтобы лишить людей энергетики.

"Надо разбираться, почему они действительно решили закрыть все пути, и Новокаховскую дамбу. Они всеми путями пытаются остановить наше контрнаступление. Возможно, таким образом они будут пытаться уничтожать другие наши гидроэлектростанции. Они зимой уничтожали тепловые электростанции ракетными ударами, сейчас могут начать гидрогенерацию уничтожать, чтобы лишить нас энергетики", — говорится в сообщении.

Тепловая генерация зимой уничтожалась всеми силами и поэтому оказалась сильно повреждена. Без тепловой и водной украинская атомная генерация, продолжает Роман Костенко, не сможет полностью обеспечить страну.

"Зеленая не сможет перекрыть все наши потребности", — подытожил полковник СБУ.

Напомним, 6 июня в отчете ISW было сказано, что, вероятнее всего, Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области подорвали российские оккупанты. В материале было сказано, что Кремль использует подрыв Каховской ГЭС для подкрепления пропаганды о "провальном" наступлении украинских войск.

7 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВС РФ специально взорвали Каховскую ГЭС. По его словам, это решение было одобрено в Кремле, а взрывчатку заложили еще осенью прошлого года.