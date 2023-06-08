"Контрнаступление началось": Генштаб ВСУ опроверг заявления западных СМИ, — Reuters

Ряд медиа сообщили 8 июня, что украинские войска усилили атаки на линии фронта на юго-востоке страны. В командовании отметили, что такой информации у них нет.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг сообщения западной прессы о начале полномасштабного контрнаступления Сил обороны и безопасности. Об этом во вторник, 8 июня, сообщает агентство Reuters.

Так, журналисты написали об этом в контексте того, что подрыв Каховской ГЭС произошел в тот момент, когда Украина готовилась к контрнаступлению. Агентство напомнило, что NBC news, ссылаясь на старшего офицера и солдата, находящегося вблизи линии фронта, сообщило, что наступление началось. Кроме того, газета Washington Post со ссылкой на "четырех человек" из вооруженных сил заявила то же самое.

"Отвечая на вопрос об этих сообщениях, представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины сказал: "У нас нет такой информации", — говорится в сообщении Reuters.

Кроме того, агентство указало, что в своем ежедневном брифинге по Украине министерство обороны Великобритании 8 июня сообщило о тяжелых боях на "многочисленных участках фронта", добавив, что Киев удерживает инициативу на большинстве участков.

Западные СМИ сообщили о начале контрнаступления ВСУ

Западные медиа, включая американское издание ABC News, начали сообщать о начале анонсированного украинского контрнаступления. Согласно информации СМИ, два украинских чиновника, включая источник, связанный с президентом Владимиром Зеленским, подтвердили начало активной фазы контрнаступления. Также сообщалось, что украинские войска усилили атаки на линии фронта на юго-востоке страны.

Кроме того, 8 июня издание Bild сообщило, что немецкие танки Leopard-2 были впервые применены на поле боя в Украине с начала полномасштабной войны.

Началось ли контрнаступление: бои в Запорожской области

Напомним, 8 июня спикер пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень рассказал, что на Запорожском направлении идут бои локального значения. ВСУ занимают более выгодные рубежи.

Также 8 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр информировала, что на Запорожском направлении в районе города Орехов российские оккупационные войска ведут активную оборону.