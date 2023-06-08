Мины и боеприпасы вынесло в море: жителей Одесской области просят не посещать побережье (видео)

Как рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, опасность заключается не только во взрывоопасных предметах — к берегу прибивает трупы животных.

После подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами, из Днепра в акваторию Черного моря попали опасные предметы. Соответствующее обращение опубликовано пресс-службой Одесской ОВА 8 июня.

"Из-за взрыва на Каховской ГЭС большое количество мусора и обломков попало из Днепра в акваторию Черного моря. Вдоль берега уже наблюдается дрейф большого количества обломков, деревьев, бытовых отходов, мусора. Обнаруживают тела погибших животных. Кроме того, вода выносит к берегам мины, растяжки и неразорвавшиеся боеприпасы. Это угроза жизни и здоровью жителей региона", — сообщил Кипер.

Руководитель Одесской ОВА также отметил, что службы уже приступили к расчистке акватории. Кипер призвал жителей Одесской области временно воздержаться от прогулок по побережью и посещения пляжей.

А тем временем, жители Одесской области делятся в соцсетях опасными находками, которые обнаружили на побережье Черного моря.

Напомним, 6 июня в ОК "Юг" сообщили, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин объявил о начале эвакуации из районов, расположенных в опасной зоне.

7 июня стало известно, что Кинбурская коса оказалась полностью отрезана от материковой части из-за подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. Дорога возле села Геройское, которая связывала полуостров с материком, полностью ушла под воду.

Советник Офиса президента Украины Олег Устенко 8 июня сообщил, что Украина потребует от России многомиллиардных репараций в долларах за подрыв плотины Каховской ГЭС в Херсонской области.