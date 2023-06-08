РФ нанесла ракетный удар по двум объектам в Умани: есть пострадавшие (фото)

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что вечерняя тревога привела к последствиям. На место оперативно прибыли спасательные службы.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани в Черкасской области. В результате вражеского удара есть несколько пострадавших. Об этом 8 июня сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram-канале.

По его словам, в области было два прилета. Один из них пришелся по промышленному объекту, а второй по автомойке.

"Вечер с тревогой и, к сожалению, последствиями. Враг снова нанес ракетный удар по нашему Уманскому району. Есть два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар", — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки восемь человек, как минимум, получили серьезные ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, их сразу госпитализировали в больницу.

На место оперативно прибыли спасательные службы, которые будут справляться с последствиями и выяснять детали удара российских оккупантов.

Чем именно россияне ударили по городу — неизвестно, в Воздушных силах ВСУ поделятся информацией со временем.

Также по не подтвержденной информации от местных Telegram-каналов, еще один ракетный удар был нанесен рядом с супермаркетом АТБ. Местные власти никак не прокомментировали это на момент публикации материала.

ВС РФ обстреляли из ракет Умань Фото: Скриншот ВС РФ обстреляли из ракет Умань Фото: Скриншот

Напомним, 8 июня сообщалось, что ВС РФ ударили по жилому дому в Херсоне, пока люди эвакуировались из затопленных домов. Оккупанты наносили удары по центральной части города и прибрежным территориям. Cнаряды попадают и в воду, поэтому процесс эвакуации из затопленных районов крайне сложный.

Также в ночь на 8 июня ВС РФ из артиллерии обстреляли жилые дома в Украинске Донецкой области. Два частных дома и 14 многоэтажек были повреждены в результате атаки захватчиков. Среди жертв – дедушка, его сын и 4-летний внук.