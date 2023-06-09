"Потенциально опасная": в МАГАТЭ оценили ситуацию на ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, уровень воды достиг точки, при которой, по предварительным оценкам, насосы Запорожской АЭС больше не могут работать, однако поступление воды для охлаждения не прекратилось.

Запорожская атомная электростанция продолжает перекачивать охлаждающую воду из Каховского водохранилища. Об этом заявил генеральный директор Международной атомной корпорации Рафаэль Мариано Гросси 8 июня, ссылаясь на данные экспертов.

Сообщается, что АЭС продолжает перекачивать охлаждающую воду из Каховского водохранилища, несмотря на то, что уровень воды достиг точки, при которой, по предварительным оценкам, насосы больше не могут функционировать.

Поскольку ЗАЭС получает воду из водохранилища через систему охлаждения близлежащей Запорожской ТЭЦ, к оценке ситуации были привлечены пенсионеры, причастные к проектированию.

По данным МАГАТЭ, насосы ЗАЭС, вероятно, все еще смогут откачивать воду из водохранилища, даже если ее уровень упадет примерно до 11 метров или ниже.

"В этих сложных и сложных обстоятельствах это дает еще некоторое время, прежде чем, возможно, переключиться на альтернативные источники воды, включая большой пруд-охладитель рядом с заводом, а также его меньшие пруды-охладители, прилегающие каналы и локальные колодцы", — заявил Гросси.

При этом гендиректор МАГАТЭ отметил, что общая ситуация с ядерной безопасностью все еще остается "очень ненадежной и потенциально опасной".

Напомним, что 6 июня СНБО Украины Алексей Данилов рассказал о ситуации на Запорожской АЭС после того, как Россия подорвала Каховскую ГЭС.

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