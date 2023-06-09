Обстрел Украины: россияне запустили ракеты, предназначенные для ядерного заряда, — Игнат

По словам спикера Воздушных сил, во время ночной атаки российские ракеты фактически летали кругами. Оккупанты в ходе массированного обстрела также применяли дроны-камикадзе и разведывательные БПЛА.

В ночь на 9 июня из стратегических бомбардировщиков Ту-95 россияне выпустили по Украине 6 крылатых ракет: X-101 и X-55. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По словам Игната, ракета Х-55 предназначена для ядерного заряда.

"Он [ядерный заряд] туда не устанавливается, просто ракета фактически выполняет роль ложной цели, чтобы на ней сосредотачивалось внимание, тратился боекомплект и т.д", — отметил Игнат.

Цели и тактика Россиян при обстреле Украины

По словам Игната россияне всегда используют одну и ту же тактику.

"Начиная с 23:00 российские оккупанты атакуют дронами-камикадзе, после чего выпускают крылатые ракеты. Потом могут еще что-то придумать к утру, как это было с баллистикой", – добавил он.

Во время ночной атаки 9 июня, по словам Игната, ракеты российских оккупантов фактически летали кругами. Таким образом россияне пытаются рассеять внимание противовоздушной обороны и найти ее уязвимые места. Кроме того, используя "Шахеды", российские войска пытаются истощить боекомплект украинской ПВО.

Противник также стремится ввести в заблуждение украинскую ПВО, запуская ракеты в одном направлении, а затем изменяя их траекторию и, в конце концов, возвращая их к исходной точке.

"Ракеты фактически следуют по круговому маршруту, и где это возможно, украинская ПВО уничтожает воздушные цели", — резюмировал Игнат.

Обстрел Украины в ночь на 9 июня

8 июня сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по Умани в Черкасской области. Вражеские снаряды попали в автомойку и промышленный объект. По меньшей мере 8 человек получили ранения.

В ночь на 9 июня в результате падения обломков вражеской ракеты, сбитой над городом Звягель Житомирской области, были разрушены 4 жилых дома, еще 30 получили повреждения. Обстрел россиян унес жизнь местного жителя, еще трое получили ранения.

В Воздушных силах ВСУ, 9 июня сообщили, что силам ПВО удалось уничтожить 4 крылатых ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов Shahed-136/131, "Ланцет" и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Supercam".

Напомним, 9 июня спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что в ночь на 9 июня оккупанты прибегнули к комбинированной атаке для того, чтобы истощить силы противовоздушной обороны.