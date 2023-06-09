"10 лет Афгана повторили за год": российский пилот дезертировал из-за войны в Украине (видео)

По словам лейтенанта ВКС РФ Дмитрия Мишова, потери россиян в Украине сравнимы с потерями СССР в Афганистане, когда было уничтожено более 300 вертолетов.

Лейтенант Военно-космических сил Российской Федерации Дмитрий Мишов дезертировал из армии, пересек нелегально границу Литвы и сдался местным властям, отказавшись участвовать в войне на Украине. Он рассказал о потерях, которые несут ВС РФ в Украине. Об этом Мишов рассказал в интервью BBC, опубликованном 8 июня.

Мишов заявил, что для него украинцы не являются врагами, поэтому он отказался стать соучастником преступления совершаемого Россией в Украине. Он утверждает, что не участвовал в боевых действиях, не пересекал украинскую территорию и лишь осуществлял перевозки различных грузов для российской армии на вертолете Ми-26 по территории Беларуси.

Также Мишов отметил, что среди летчиков оккупационных войск потери очень ощутимы и сравнимы с потерями Советской армии во время войны в Афганистане с 1979 по 1989 годы.

"Потери среди летчиков велики. Если сравнивать, например, с Афганом, я знаю, что там 333 вертолета потеряли. А у нас 10 лет Афгана повторили за год", — сказал он.

По его словам, хотя проблемы с техникой могут быть в принципе решены, недостаток квалифицированных пилотов будет гораздо более сложным, так как подготовка пилота, подобного Мишову, занимает более пяти лет и требует значительных затрат.

Также Мишов поделился интересным фактом, который в очередной раз доказывает, что россияне не уничтожают украинскую технику в таком количестве, как об этом регулярно рапортует Минобороны РФ. Дело в том, что для получения выплат за сбитую технику, вертолетчики ВС РФ могут по нескольку раз сбить по одной и той же поврежденной цели, и все это фиксируется.

"Допустим есть поврежденный танк, там же у нас есть выплаты за поврежденную технику. Туда стреляют несколько вертолетов по нескольку раз. Отдается небольшая сумма денег передовому авианаводчику, который подтверждает уничтожение техники и все получают выплаты за один танк", — рассказал Мишов.

Напомним, 8 июня Фокус более детально описал побег Дмитрия Мишова и то, как он оказался на территории Литвы.

Напомним также, что в результате падения вертолетов и самолетов в Брянской области, пропагандисты объявили 13 мая "черным днем российской авиации". Авиакатастрофа в Брянской области 13 мая произошла благодаря успешной работе российских сил ПВО.