Война в Украине: Бельгия передаст ВСУ пакет военной помощи на 32 млн евро

По информации Министерства обороны страны, в пакет в частности войдут боеприпасы калибра 105 мм. За год полномасштабного вторжения РФ Бельгия предоставила Украине помощи на сумму более 306 млн евро.

Совет министров Бельгии утвердил и одобрил 14-й пакет военной помощи для Украины. Об этом в пятницу, 9 июня сообщает издание L`avenir.

В совете министров отметили, что в рамках помощи Киеву в борьбе против российских оккупантов будут переданы боеприпасы калибра 105 мм на сумму 32,4 млн евро для нужд Вооруженных сил Украины.

"Боеприпасы будут закуплены у бельгийской промышленности и доставлены в кратчайшие сроки", — сообщает издание со ссылкой на заявление Министерства обороны Бельгии.

В общей сложности в ведомстве отметили, что благодаря дополнительной поддержке, Минобороны Бельгии на сегодняшний день предоставило Украине военной помощи на сумму более 306 млн евро, в том числе 41 млн евро был потрачен за закупку топлива.

Военная помощь от Бельгии

В апреле прошлого года Бельгия заявила, что продолжит поставки военной техники украинской армии, речь шла об автоматах, противотанковом оружии, а также горючем и средствах защиты.

В начале марта 2023 года Бельгия заявила о передаче Украине военных грузовиков Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi и Volvo Manumat. Они были в эксплуатации с начала 1990-х годов. Бельгийцы проверили их и заверили, что 240 единиц — исправны. Также страна анонсировала передачу запасных частей для них.

В середине мая Бельгия выразила желание учить украинских пилотов летать на истребителях F-16. При этом представители страны отметили, что передать сами истребители не смогут.