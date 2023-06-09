Сальдо сбежал из Геническа после мощных взрывов в городе, – "Атеш"

Партизаны "Атеш" заявили, что теперь Сальдо, вероятно, сделает заявление о том, что он не покидал город. Однако его побег не остался незамеченным.

В городе Геническ 9 июня произошли мощные взрывы, которые вызвали значительное волнение среди местных. После происшествия главный гауляйтер Херсонщины, Владимир Сальдо, покинул город. Об этом сообщили партизаны "Атеш" в своем Telegram-канале.

Информация о взрывах в Геническе стала поступать в прессу около 16:00.

После произошедших взрывов Сальдо решил покинуть город. Подробности об обстоятельствах взрывов и мотивах его решения покинуть город пока остаются неясными.

"Геническ и Сальдо!!! Агенты "Атеш" сообщают, что Сальдо срочно покинул Геническ после взрывов. Возможно, сделает пару заявлений, что он в Геническе, и это все фейки. Стремоусов тоже так делал и где он? Предатели, готовьтесь", – написали партизаны.

В середине июля в СМИ появилась информация о том, что гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

РосСМИ, ссылаясь на свои источники, утверждали, что Владимира Сальдо в состоянии комы доставили в одну из больниц Москвы. По данным издания Baza, гауляйтера Херсонской области могли отравить, а в списке подозреваемых находятся горничная и личный повар коллаборанта.

В сентябре Владимир Сальдо опроверг новость о своей смерти и в качестве подтверждения опубликовал видеообращение. Гауляйтер признал, что длительный период находился под присмотром врачей и отсутствовал на "рабочем месте" в Херсоне.