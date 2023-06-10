Подрыв Каховской ГЭС: делегация ООН прибыла в Херсонскую область (фото)

По словам координатора ООН Дениз Браун, из-за наводнения на подконтрольных Украине территориях пострадало по меньшей мере 17 000 человек. Катастрофа также затронула людей под оккупацией РФ, однако в ООН заявили, что у них пока нет к ним доступа.

Делегация Организации Объединенных Наций посетила подконтрольные Украине населенные пункты Херсонской области, пострадавшие от наводнения после подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что представители ООН встретились с начальником Херсонской областной военной администрации Александром Прокудиным и представителями военной администрации, чтобы обсудить предоставление гуманитарной помощи пострадавшим.

Делегация ООН обсудила с главой Херсонской ОВА гуманитарную помощь

Члены делегации ООН встретились с Александром Прокудиным

Во время выступления в Белозерке координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Дениз Браун отметила, что из-за наводнения в подконтрольных Украине населенных пунктах пострадало по меньшей мере 17 000 человек и эта цифра продолжает расти.

"Катастрофа также затронула людей в районах, находящихся под контролем России, но в настоящее время ООН не имеет доступа к этой части страны", — добавила Браун.

О визите делегации ООН также сообщили в Херсонской областной военной администрации.

"Питьевая вода, продуктовые наборы, материалы для ремонта жилья, медикаменты направляются в Белозерскую общину и Херсон. Они больше всего пострадали из-за подтопления", — написали в ОВА.

Напомним, что 6 июня Вооруженные силы Российской Федерации подорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области. В то же время, ООН поздравила подписчиков в Twitter с Днем русского языка.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июня заявил, что "шокирован" реакцией ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС, назвав ее "очень дипломатичной". По его словам, организации не ответили на запрос Украины после катастрофы.

В ООН ответили на обвинения украинского президента, заявив, что организация с самого начала оказывает помощь пострадавшим, но не получила от российских сил ни разрешений, ни гарантий безопасности для персонала и людей для проведения эвакуации.