"Это хорошо": Си Цзиньпин поддержал мирную инициативу стран Африки по Украине

Китайский лидер похвалил президента ЮАР Сирила Рамафосу, который рассказал ему о грядущем визите представителей шести африканских стран в Россию и Украину.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в разговоре с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой высоко оценил инициативу стран Африки касательно войны в Украине. Об этом сообщил китайский новостной телеканал CGTN 9 июня.

Сообщается, что Си Цзиньпин поговорил с Сирилом Рамафосой по телефону. Лидер Южной Африки рассказал китайскому коллеге о предстоящей поездке делегации во главе с лидерами шести африканских стран в РФ и Украину, чтобы "положить конец конфликту как можно скорее".

"Это хорошо, что господин президент и лидеры соответствующих африканских стран сформировали мирную делегацию и посетят Россию и Украину", — сказал Си Цзиньпин.

Глава КНР также заявил, что Пекин выступает за окончание войны в Украине дипломатическим путем. В свою очередь президент ЮАР сказал, что его страна поддерживает "мирный план" Китая по российско-украинской войне.

Напомним, что 16 мая стало известно о намерении африканских стран отправить в Украину и Россию дипломатическую миссию, чтобы помочь закончить войну. В юридических усилиях примут участие Замбия, Сенегал, Республика Конго, Уганда, Египет и Южная Африка.

Как отметили в издании Reuters 22 мая, африканские страны хотят инициировать мирные переговоры Киева с Москвой, но при этом в них может не быть условия о выводе оккупантов из территории Украины.

Ранее, 11 мая, мы также писали о том, что по данным посла США в ЮАР Рубена Бригетти, Южно-Африканская Республика поставляла боеприпасы в Российскую Федерацию кораблем, который в декабре 2022 года пришвартовался к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне.