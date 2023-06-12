ВСУ атаковали Арабатскую Стрелку, где находился министр РФ Денис Мантуров – СМИ

Вице-премьер российского правительства приезжал в город Геническ и мог быть атакован силами обороны. СМИ не уточняют, был ли ранен Денис Мантуров в результате обстрела.

Через несколько минут после отъезда министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова украинские войска нанесли удар по локации. Об этом информирует "РИА Новости".

Пока неизвестно, получил ли травмы российский чиновник. Представители Вооруженных сил Украины информацию не подтверждали.

Мантуров посетил оккупированную часть Херсонской области 9 июня. Как сообщалось в российском правительстве, он приезжал на территорию города Геническ, где посетил местные объекты торговли и встретился с Владимиром Сальдо, назначенным Россией "губернатором" региона.

Телеграмм-канал "Оперативные сводки" информировал о том, что войска атаковали Арабатскую Стрелку в Херсонской области. Согласно этим данным, посещение локации Мантуровым и удар украинских войск "произошло примерно в одно и то же время", но "разминулись — буквально в несколько минут".

Оккупация Херсонщины

В украинском подполье отметили, что захватчики продолжают проверять машины на блокпостах, а особое внимание обращают на мобильные телефоны, где может храниться ценная информация. Они решили и дальше осуществлять контрразведывательные мероприятия, чтобы найти среди местного населения тех, кто готов помогать украинской стороне. Проверки автомобилей на блокпостах усилятся, а также будут действовать мобильные бригады российских оккупантов, которые будут обходить дома мирных жителей.

Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников 2 мая сообщил, что в Херсонской области коллаборанты вместе с ФСБ ездят по селам и забирают людей. Коллаборанты на Херсонщине ездят по селам и ставят надписи "ВСУ" на зданиях украинцев. В дальнейшем в соответствующие локации приезжают российские силовики.

Напомним, 10 июня стало известно, что украинские военные ликвидировали одного из лидеров батальона "Сомали". При попытке штурмовать позиции Сил обороны под Авдеевкой военные уничтожили Романа Воробьева.