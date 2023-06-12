Raytheon наращивает производство: Украина получит еще пять батарей Patriot, — WSJ

Системы должны прибыть до конца 2024 года. Решение было принято в связи с эффективностью комплексов Patriot, которые наряду с другими системами ПВО уничтожили почти 90% российских целей.

Американская корпорация Raytheon Technologies намерена значительно увеличить производство зенитно-ракетных комплексов Patriot — до 12 систем ежегодно. Из них пять комплексов будут отправлены в Украину до конца 2024 года. Об этом 11 июня сообщил генеральный директор компании Грег Хейс в комментарии The Wall Street Journal.

Это решение свидетельствует о росте спроса на Patriot, которые хорошо зарекомендовали себя в Украине, пишут обозреватели. Сам Хейс отметил, что руководство Raytheon были весьма впечатлены эффективной работой комплексов, которые наряду с другими системами ПВО уничтожили почти 90% российских целей.

Кроме того был отмечен факт доработки украинскими специалистами программного обеспечения ЗРК, которое позволило отслеживать российские гиперзвуковые ракеты.

"Украина доработала программное обеспечение Patriot, чтобы он мог отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты, летящие в два раза быстрее, чем было задумано", — говорится в публикации.

Авторы материала добавили, что на сегодняшний день на вооружении Украины состоят как системы PAC-2, которые используют ракеты с зарядом взрывчатого вещества для поражения целей, так и один из последних вариантов — PAC-3, способный уничтожать воздушные цели на высокой скорости.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на представителей администрации сообщило, что Пентагон может объявить о предоставлении Украине нового пакета помощи на 2 млрд долларов, часть из которых пойдет на закупку двух типов усовершенствованных ракет для ЗРК Patriot.

Испанские журналисты из El Pais 8 июня написали, что Нидерланды и Украина оказывают давление на испанское руководство, чтобы Мадрид передал Киеву хотя бы одну из двух своих систем Patriot. Однако на сегодняшний день испанский противоракетный комплекс находится в Турции, где будет оставаться, согласно договоренности, до 31 декабря.