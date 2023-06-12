"Град", "Ураган", "Солнцепек" и прочие бедствия ВС РФ: отчет работы "Люфтваффе" (видео)
Среди наименований уничтоженной техники РФ также значатся САУ 2С3 "Акация", "Гвоздика" и грузовики "Урал".
Представлен отчет о совместной работе бойцов аэроразведки 129-го Отдельного батальона ТрО "Люфтваффе" и с Запорожской 55-й Отдельной артиллерийской бригады. Об этом сообщил нардеп и заместитель комитета ВР по вопросам нацбезопасности Юрий Мисягин в Telegram.
"Отчет впечатляет!" — написал он.
В общей сложности уничтожено:
- РЛС Станция наведения 9С36;
- ТОС-1А "Солнцепек";
- ЗРК "ТОР";
- 3 танка;
- 3 РСЗО БМ-21 "Град";
- САУ 2С3 "Акация";
- Топливозаправщик;
- ББМ;
- САУ 2С1 "Гвоздика";
- Гаубица 2А65;
- САУ 2С19 "МСТА-С";
- 2 грузовика "Урал";
- РСЗО "Ураган";
- Склад боеприпасов.
Напомним, что 12 июня экипаж захваченного российского танка Т-80БВ рассказал о прямом танковом боем. Украинские защитники "затрофеели" танк Т-80БВ ВС РФ еще в прошлом году. Оказавшись на боевой позиции, бойцы ВСУ сразу же столкнулись с противостоянием со стороны россиян. Но все же нанести урон одному из танков удалось.
Главы Минцифры Михаил Федорова, в свою очередь, 11 июня рассказал, что украинские защитники оставили оккупационные войска без связи: с дрона Mavic была сброшена взрывчатка, уничтожившая систему спутниковой связи ВС РФ.
Также сообщалось, что 11 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала в Telegram-канале, что в РФ активно растет недовольство со стороны солдатских матерей. Женщины не хотят терять близких, по этой причине командование российских войск рассматривает в качестве альтернативы отправку на передовую в Украину осужденных граждан.