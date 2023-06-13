Число жертв обстрела Кривого Рога увеличилось: Вилкул сообщил новые детали (видео)

По словам главы Совета обороны города, россияне выпустили в направлении Кривого Рога шесть крылатых ракет. Все прилеты были по объектам, которые не имеют отношения к военным.

Количество погибших в Кривом Роге Днепропетровской области в результате ракетного удара, который россияне нанесли 13 июня по жилому дому, увеличилось до 6 человек. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

"К сожалению, уже 6 погибших. Спасательная операция продолжается", – написал он.

Вилкул также проинформировал, что ночью было 6 ракет, которые попали в 5 разных мест. Все эти локации не имели никакого отношения к военным. В числе мишеней россиян были склад с "Кока-Колой" и продуктами и многоквартирный жилой дом.

Ранее чиновник сообщал о 3 погибших и 25 раненых, из которых 10 человек находится в тяжелом состоянии, трое из них – в крайне тяжелом. Также Вилкул говорил о том, что 7 человек, вероятно, находятся под завалами.

Напомним, что в ночь на 13 июня ВС РФ обстреляли город Кривой Рог Днепропетровской области. Ракеты попали в несколько гражданских объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажный жилой дом.

В сети также появились фото и видео с места удара российской ракеты по Кривому Рогу, на которых можно увидеть сильный пожар и масштабные разрушения.

На трагедию в Кривом Роге отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что "российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей".