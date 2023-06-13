В Ровно вручили повестку ребенку: почему в Украине до сих пор возникают такие ситуации, — адвокат

На прошлой неделе сотрудники ТЦК в Ровно вручили повестку 8-летнему ребенку. Абсурд ситуации заключается в тому, что отец мальчика и так служит в ВСУ с марта прошлого года. Адвокат указал Фокусу и на другие серьезные аспекты в этом вопросе, указывающие на нарушение законодательства.

На прошлой неделе украинскую общественность всколыхнула история из Ровно. Сотрудники Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки не только выписали повестку мужчине, который уже полтора года служит в ВСУ, так еще и вручили ее 8-летнему сыну защитника. Мать ребенка рассказала о сложившейся ситуации журналистам местных СМИ.

"Хочу обратиться к представителям военкомата. По какому вы закону работаете? Где такое указано, что можно оставлять повестку 8-летнему ребенку? Мужчина служит в ВСУ с 1.03.2022 года, а представители военкомата вручили повестку 8-летнему ребенку, пока мама выбежала занести вещи в благотворительный фонд", — сообщила женщина.

Спикер Ровенского областного ТЦК и СП Татьяна Камеристова, в свою очередь, опровергла факт вручения повестки ребенку. По ее словам, отец мальчика был призван через другой ТЦК — не по месту регистрации, в связи с чем к ним эта информация еще не поступила. Военкомы, как говорит Камеристова, якобы хотели уточнить все данные и попросили ребенка передать маме номер телефона, записанный на повестке.

"Дверь открыл 8-летний ребенок, который был дома сам. Ребенок сказал, что папа служит. На повестке наш работник написал свой номер телефона для того, чтобы жена этого гражданина позвонила по телефону. Это было сделано для того, чтобы узнать от женщины, с какого времени и в какой части служит ее муж, и внести эти данные в учетные записи. То есть ребенку был передан записанный номер телефона", — заверила Камеристова.

Также она подчеркнула, что военный уже связался с ТЦК и не имеет никаких претензий.

"Первый и важный вопрос, который стоит задать в этой ситуации будет адресован маме: почему ребенок младше 10 лет остается дома один? Выбежала мама на 5 минут или на минуту — это не оправдание, ребенок остался дома сам и это уже может привлечь внимание органов социальной опеки. Хорошо, что в дверь постучали сотрудники ТЦК, а если бы это были бандиты? Или ДРГ? Как так вышло, что ребенок открывает дверь незнакомым людям?" — задается вопросом адвокат в сфере военного законодательства Олег Леонтьев в разговоре с Фокусом.

Погоня за военнообязанными

Как объясняет Леонтьев, очевидный момент в этой ситуации — неправомерное поведение сотрудников ТЦК. По словам адвоката, сам факт вручения повестки ребенку, даже если это сделано с просьбой передать контакты матери, является незаконным. Номер телефона можно было записать и на пустом листке бумаге, а не на повестке, выписанной отцу мальчика, подчеркивает он.

Тем не менее в произошедшей истории есть и другие, куда более важные нюансы: почему за полтора года в ТЦК лишь сейчас узнали, что гражданин, пребывающий у них на учете, давно служит в ВСУ?

"Это возможно из-за того, что работники ТЦК не выполняют свои прямые обязательства по формированию базы данных военнообязанных. Они должны были сделать это еще три года назад. За два года до начала полномасштабного вторжения было такое директивное требование, но его не выполнили. В 2014 году, когда началась первая фаза российско-украинской войны, все схватились за голову, ведь выяснилось, что военкоматы уничтожили все списки мобилизованных по приказу тогдашнего министра обороны Украины Павла Лебедева. И нужно было обновить всю информацию, но этого так и не сделали", — рассказывает адвокат.

Кроме того, в борьбе за выполнение плана по мобилизации терцентры не обмениваются информацией. С прошлого года повестки могут выдавать без привязки к месту регистрации. Это приводит к множеству проблем, включая выписывание повесток гражданам Украины, которые уже служат.

"Возникают и другие вопросы, связанные с вручением повесток не по месту регистрации. Так, недавно житель Львова оправился в командировку в Киев, там ему вручили повестку. В своем ТЦК он значится как ограниченно пригодный для службы по состоянию здоровья, но после прохождения военно-врачебной комиссии в Киеве получил заключение "не годен". Возвращается он домой во Львов и идет в ТЦК, чтобы передать заключение, а там ему говорят, что не будут принимать эти документы и заставляют заново проходить ВВК", — говорит Леонтьев.

По словам адвоката, такие историю случатся очень часто и остаются или без внимания, или без наказания. Хотя по закону после таких действий сотрудников ТЦК, как минимум, должно начаться служебное разбирательство, объясняет он.

"Это лишь часть историй, которые до нас доходят. Если копнуть поглубже, то можно обнаружить огромное количество таких неправомерных действий ТЦК", — подчеркивает Леонтьев.

Напомним, 12 июня спикер Львовского областного ТЦК и СП Мария Левко пояснила, что в условиях продолжающейся всеобщей мобилизации в Украине повестку могут вручить лично в руки и практически в любом месте — будь то на улице, блокпосту, по месту жительства или работы.

В этот же день начальник Харьковского областного ТЦК и СП полковник Владимир Арап рассказал, что в рамках летней мобилизации будут отбирать граждан, которые владеют иностранными языками. Это должно помочь при общении с западными инструкторами.