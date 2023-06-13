Успешное контрнаступление Украины может вынудить Путина к переговорам, – Блинкен

По словам главы Госдепа, поддержка США направлена на то, чтобы Украина со временем могла создать мощное средство сдерживания России на случай нового нападения.

Успешное контрнаступление ВСУ может приблизить мир и усилить позиции Украины за столом переговоров об окончании войны. Об этом 12 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Антонио Таджани.

"Успех Украины в контрнаступлении сделает две вещи. Это укрепит ее позицию за любым столом переговоров, который появится, и это также может привести к тому, что Путин наконец сосредоточится на переговорах о прекращении войны, которую он начал. И в этом смысле это может приблизить мир, а не отдалить его", – сказал он.

Учитывая сказанное, Вашингтон будет продолжать оказывать максимальную поддержку Киеву сейчас, чтобы он мог добиться успеха на поле боя, отметил Блинкен.

Кроме того, по словам американского чиновника, поддержка направлена на то, чтобы Украина со временем могла создать мощное средство сдерживания и оборонный потенциал для своей армии. Тогда в будущем, если Кремль попытается осуществить новую агрессию, Киев сможет сдержать ее и эффективно защититься.

Блинкен добавил, что военная, экономическая и демократическая силы – это приоритетные вещи, которые нужны Украине не только для выживания, но и для дальнейшего развития.

"И это также посылает очень сильный сигнал президенту Путину, что поскольку он верит, что он переживет Украину, что он переживет наши страны, он ошибается; и что мы преданы Украине не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе", – подчеркнул он.

Госсекретарь США также высказал мнение, что Киев может ожидать от саммита НАТО в Вильнюсе мощный пакет как политической, так и практической поддержки.

Американский чиновник отметил, что украинский народ, как и все страны, которые его поддерживают, хотят мира, но справедливого и долговечного. И когда Россия будет готова пойти на него, Украина и союзники смогут это поддержать. Однако сейчас, по его словам, Путин не готов на это пойти.

Напомним, 12 июня заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что для полного освобождения территорий от российских оккупантов могут понадобиться долгие месяцы борьбы.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) от того же числа говорится, что у российских оккупантов остается надежда, что они смогут остановить успешное украинское контрнаступление, но их планы обречены на провал.