"Оккупанты буквально сгорают": дроны ВСУ за неделю уничтожили 16 танков, 5 САУ, 14 ББМ (видео)
По данным СБУ, российские войска за неделю также потеряли 16 грузовиков, 3 системы наблюдения "Муром", ТОС "Солнцепок", ЗРК "ТОР", "БУК" и РЛС "Зоопарк".
Операторы ударных дронов ЦСО "А" СБУ уничтожили российские танки, ЗРК и пехоту. Об этом сообщается в публикации пресс-службы СБУ в Telegram.
"Делают они это очень ювелирно и без "лишних дублей" – оккупанты в прямом смысле сгорают во время съемок", — говорится в публикации.
Потери российских войск за неделю:
- 16 танков;
- 5 САУ;
- 14 ББМ;
- 16 грузовиков;
- 3 системы наблюдения "Муром";
- ТОС "Солнцепок";
- ЗРК "ТОР";
- "БУК";
- РЛС "Зоопарк";
- 150 человек из личного состава оккупационных войск убиты или ранены.
Напомним, что российские войска пытаются вернуть контроль над освобожденной Макаровкой Донецкой области. ВС РФ уничтожают населенный пункт — для этого применяется авиация, артиллерия и даже тяжелая огнеметная система "Солнцепек".
Также сообщалось, что оккупационная группировка российских войск в Бахмуте пускается во все тяжкие, чтобы сохранить контроль над городом. По словам спикера ОК "Восток" Сергея Череватого, ВС РФ задействуют десантные войска, чтобы не отдать Бахмут. Но в этом районе наблюдается меньше активности россиян.
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