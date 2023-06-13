Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине на сумму около $116 млн

Глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что страна стремится помочь Украине в защите от "невыборочных" атак ВС РФ. Пресс-служба правительства сообщила, что соответствующие закупки состоятся в ближайшие месяцы.

Британцы объявили о новом пакете военной помощи для Украины. ВСУ получат оборудование на сумму около 116 млн долларов для нужд противовоздушной обороны. Об этом говорится в публикации от 13 июня на правительственном портале Великобритании.

"Пакет предусматривает радары для защиты от неизбирательных российских ударов, а также пушки и большое количество боеприпасов", — написала пресс-служба британского правительства.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что страна внесла в специальный фонд, созданный для поддержки Украины, еще 250 млн фунтов стерлингов, то есть около 315 млн долларов.

"Великобритания внесла еще 250 миллионов фунтов стерлингов в Международный фонд для Украины, и вместе с союзниками и партнерами через фонд мы предоставляем пакет противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свою критически важную национальную инфраструктуру и защититься от неизбирательных российских воздушных ударов", — заявил он.

В материале указано, что закупки будут осуществлены в ближайшие месяцы через упомянутый Международный фонд для Украины (IFU). В настоящее время благодаря вкладам Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции, Исландии и Литвы фонд собрал уже более 655 млн долларов. По данным британского правительства, к настоящему моменту общая сумма, заявленная странами, превысила уже 970 млн долларов.

"Финансирование противовоздушной обороны является первым из пяти ожидаемых пакетов поддержки в рамках второго раунда закупок IFU", — проинформировала пресс-служба.

Напомним, 13 июня США также объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Американцы выделили 325 млн долларов на поддержку. На эти средства, в частности, защитникам будут предоставлены 15 БМП Bradley.

Также 13 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна предоставит Украине более 100 танков Leopard 1 до конца 2023 года. По его словам, немцы не могут заменить каждый сломанный танк, однако будут продолжать поставлять военную технику.