ВС РФ атаковали Одессу "Калибрами": появились первые подробности обстрела

По данным Оперативного командования "Юг", две российские ракеты удалось сбить силами ПВО, однако есть попадание в складское помещение. В районе одного из бизнес-центров вспыхнул пожар.

В ночь на 14 июня Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Одессу. Об этом написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Нардеп сообщил, что в Одессе сработала противовоздушная оборона и призвал жителей города пройти в укрытие.

Алексей Гончаренко также добавил, что из-за российского обстрела в одном из районов Одессы начался пожар.

Позже в Оперативном командовании "Юг" уточнили, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе ракетами "Калибр" с акватории Черного моря. По предварительным данным, две ракеты удалось сбить силами ПВО.

"В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети", — сообщили в ОК "Юг".

О пострадавших и масштабах разрушений пока не сообщалось.

Напомним, что 13 июня российские оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова, обстреляли Киев крылатыми ракетами, а также попали в жилой дом в Кривом Роге.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ВС РФ попали в несколько гражданских объектов, в том числе в пятиэтажный жилой дом.

По состоянию на 13.00 13 июня было известно о десяти погибших и 28 раненых из-за российской атаки по Кривому Рогу. В городе объявили траур.