"Путин поймет, что не может победить": Столтенберг ответил, что может изменить контрнаступление ВСУ

Генсек НАТО убежден, что успешное продвижение украинских войск может подтолкнуть президента страны-агрессорки к переговорам. Также он ответил, когда начнутся учения защитников на F-16.

Говорить о контрнаступлении ВСУ как о переломном моменте в российско-украинской войне рано, однако успехи защитников на фронте укрепляют переговорную позицию Украины. Об этом 14 июня заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи министров обороны НАТО, как передал корреспондент "Европейской правды".

"Это до сих пор начальные дни и мы не знаем, будет ли это поворотным пунктом в войне", — отметил генсек альянса.

Однако представитель НАТО подчеркнул, что ВСУ продвигаются вперед и освобождают ранее захваченные российскими войсками земли. Как он объяснил, успехи на фронте помогут укрепить переговорную позицию Украины.

"Чем больше достигнет Украина, тем больше вероятность того, что президент Путин поймет, что он не может победить и должен вести переговоры о справедливом мире", — сказал Столтенберг.

По мнению генсека НАТО, прогресс Украины иллюстрирует, что поддержка альянса меняет ситуацию на передовой.

Также Столтенберг ответил на вопросы журналистки "Суспільне" о предоставлении Украине самолетов F-16. По его словам, союзники Украины четко заявляли о намерении начать соответствующие учения уже этим летом.

"Когда именно и как это (поставка Украине истребителей F-16 — ред.) произойдет — решение еще не принято. Но обучение — это первый шаг, и это важно", — заявил генеральный секретарь альянса.

Представитель НАТО предположил, что обучение украинских летчиков на F-16 может стать одним из вопросов Контактной группы в формате Рамштайн 15 июня.

Напомним, 14 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс предоставит Украине на ближайшем саммите четкий сигнал относительно ее членства. Он отметил, что в настоящее время согласованной политики по движению страны нет.

Ранее, 12 июня, Йенс Столтенберг оценил первые успехи контрнаступления ВСУ. По его словам, освобождение захваченных российскими армейцами земель будет тяжелым, однако защитники обладают необходимой решительностью.