Для контрнаступления ВСУ: Украина может получить боеприпасы от Японии, – WSJ

По данным журналистов, Токио ищет обходной путь, чтобы помочь Киеву, несмотря на ограничения на экспорт оружия. Для этого азиатская страна может использовать давний договор с США.

Япония ведет переговоры о поставках боеприпасов Соединенным Штатам Америки для дальнейшего снабжения Вооруженных сил Украины. Об этом пишет издание The Wall Street Journal 15 июня со ссылкой на свои источники, знакомые с этим вопросом.

Как отмечают журналисты, Токио ищет обходной путь, чтобы помочь Киеву в контрнаступлении, несмотря на ограничения на экспорт летального оружия.

Сообщается, что азиатская страна рассматривает возможность отправки в США 155-мм артиллерийских снарядов для пополнения запасов Украины.

В публикации говорится, что передача боеприпасов может состояться в рамках давнего Японо-американского договора безопасности.

Напомним, что по данным Reuters от 2 июня, США стремятся обеспечить поставки тротила из Японии для производства 155-мм артиллерийских боеприпасов. Тротил является товаром двойного назначения, а значит экспортные ограничения для такой продукции менее строгие.

Ранее, 24 мая, Япония впервые оказала военную помощь Украине. В Министерстве обороны Японии прошла церемония передачи Украине 100 автомобилей и 30 000 готовых пищевых пайков для нужд ВСУ.

Мы также писали о том, что 23 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении рассмотреть вопрос о передаче Украине транспорта и строительной техники. Японский премьер отметил, что во время встречи с Владимиром Зеленским к нему поступил запрос о помощи в утилизации завалов.