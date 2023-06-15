В РФ начался суд над защитниками Мариуполя: пленным грозит пожизненное заключение

Следствие назвало защитников "Азовстали" террористической группой, которая якобы причастна к попытке свержения пророссийской власти на неподконтрольном Донбассе. Перед судом также предстали женщины, работавшие поварами в рядах Сил обороны.

В среду, 14 июня на юге России предстали перед судом более 20 украинских военных, попавших в плен во время боев на Украине. Об этом 14 июня сообщает агентство Associated Press.

Издание сообщает, что плененные украинские защитники являются членами полка спецназначения Нацгвардии "Азов", который противостоял российским оккупантам в Мариуполе. Солдаты "Азова" тогда укрывались сталелитейном заводе "Азовсталь" в Мариуполе, но попали в плен в мае 2022 года.

Сам город Мариуполь, после изнурительных боев, длившихся около трех месяцев, превратился в тлеющие руины.

Российские власти признали полк "Азов" террористической группой. Подсудимых украинских защитников обвинили в причастности к террористической организации и участии в акции по свержению пророссийской власти в Донецкой области.

В случае признания их виновными, им грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Журналисты отметили, что из 24 человек, которым были предъявлены обвинения, двоих обменяли на российских военнопленных в рамках обмена пленными.

Из оставшихся 22 подсудимых, представших перед "судом", восемь — это женщины, которые работали поварами в батальоне "Азов".

Защитники "Азовстали": что известно

В начале мая 2022 года, из-за постоянных обстрелов российских оккупантов мариупольского завода "Азовсталь", украинские защитники потеряли связь с полевым госпиталем.

10 мая полк "Азов" показал кадры раненых бойцов, которые находились на металлургическом заводе "Азовсталь" в осажденном Мариуполе, откуда их пока что не могли эвакуировать. Бойцы вынуждены были держаться без воды, еды и в антисанитарных условиях.

16 мая в росСМИ начали распространять информацию о сдаче в плен украинских военных, защищавших "Азовсталь", в тот же день с территории завода выехали несколько автобусов с раненными бойцами ВСУ. Часть бойцов была вынуждена сдаться в плен.

18 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выход украинских военнослужащих с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе пленением, а не вынужденной эвакуацией.