Бомбардировка "Азовстали": защитники потеряли связь с госпиталем, есть раненые

ВС РФ 9 мая совершили 34 самолетных вылета на территорию завода, предприятие обстреливает корабельная артиллерия, РСЗО и танки. Военные не знают, куда эвакуировать раненых.

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Из-за постоянных обстрелов российских оккупантов мариупольского завода "Азовсталь" есть раненые, защитники потеряли связь с полевым госпиталем. Об этом сказал заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар "Калина" в комментарии изданию "Украинская правда".

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"Обстрелы, авиация всю ночь. Есть раненые. Над госпиталем работает авиация, у нас даже нет с ними связи. Мы не знаем, куда их всех эвакуировать", – объяснил ситуацию Паламар.

Полк "Азов" отметил в Telegram, что за минувшие сутки ВС РФ совершили 34 самолетных вылета на территорию "Азовстали", в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков. По заводу работает вражеская корабельная и ствольная артиллерия, РСЗО, самоходные реактивные установки УР-77, танки и прочее вооружение.

"Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты", – рассказали военные.

Командование Нацгвардии Украины 10 мая заявило о работе всего руководства страны над эвакуацией гражданских и спасением военных, защищающих "Азовсталь". Военные уверяют, что эвакуация – очень сложный процесс, поэтому подробности операции не разглашают.

[ + – ] Украинские военные в Мариуполе находятся в "сверхчеловеческих условиях"

Генштаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке от 9 мая сообщал о возобновлении штурма завода "Азовсталь". Враг не стал соблюдать объявленный "режим тишины".

За ночь 8 мая ВСУ насчитали 25 вылетов авиации и 3 стратегических бомбардировщиков. При нападении на завод ВС РФ используют танки, минометы, снайперов и силы пехоты.

Напомним, что начальник Донецкого погранотряда Валерий Падитель, который находится на территории завода "Азовсталь", 9 мая говорил о продолжении обороны Мариуполя украинскими защитниками. Они находятся на связи с руководством, сказал Падитель.

Пограничник заявил, что украинские военные в Мариуполе пребывают "в очень трудных, сверхчеловеческих условиях".

Командир полка Нацгвардии "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко считает, что блокады Мариуполя можно было избежать, если бы южная часть Украины продемонстрировала мощное сопротивление.