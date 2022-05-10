Бомбардування "Азовсталі": захисники втратили зв'язок зі шпиталем, є поранені

ЗС РФ 9 травня здійснили 34 літакові вильоти на територію заводу, підприємство обстрілює корабельна артилерія, РСЗВ і танки. Військові не знають, куди евакуювати поранених.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Через постійні обстріли російських окупантів маріупольського заводу "Азовсталь" є поранені, захисники втратили зв'язок із польовим госпіталем. Про це сказав заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар "Калина" в коментарі виданню "Українська правда".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Обстріли, авіація всю ніч. Є поранені. Над шпиталем працює авіація, у нас навіть немає з ними зв'язку. Ми не знаємо, куди їх евакуювати", — пояснив ситуацію Паламар.

Полк "Азов" зазначив у Telegram, що минулої доби ЗС РФ здійснили 34 літакові вильоти на територію "Азовсталі", у тому числі 8 вильотів стратегічних бомбардувальників. На заводі працює ворожа корабельна та ствольна артилерія, РСЗВ, самохідні реактивні установки УР-77, танки й інше озброєння.

"Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щодня здійснювати штурми за підтримки піхоти", — розповіли військові.

Командування Нацгвардії України 10 травня заявило про роботу всього керівництва країни над евакуацією цивільних і порятунком військових, які захищають "Азовсталь". Військові запевняють, що евакуація є дуже складним процесом, тому подробиці операції не розголошують.

[ + – ] Українські військові в Маріуполі перебувають у "надлюдських умовах"

Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні від 9 травня повідомляв про поновлення штурму заводу "Азовсталь". Ворог не став дотримуватися оголошеного "режиму тиші".

За ніч 8 травня ЗСУ нарахували 25 вильотів авіації та 3 стратегічні бомбардувальники. При нападі на завод ЗС РФ використовують танки, міномети, снайперів і сили піхоти.

Нагадаємо, що начальник Донецького прикордонного загону Валерій Падитель, який перебуває на території заводу "Азовсталь", 9 травня говорив про продовження оборони Маріуполя українськими захисниками. Вони на зв'язку з керівництвом, сказав Падитель.

Прикордонник заявив, що українські військові в Маріуполі перебувають "у дуже важких, надлюдських умовах".

Командир полку Нацгвардії "Азов", Герой України Денис Прокопенко вважає, що блокади Маріуполя можна було уникнути, якби південна частина України продемонструвала сильний опір.